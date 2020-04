PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RIPRESATRENTINO.PROVINCIA.TN.IT – FASE 2 COVID: « DAL 4 MAGGIO ATTIVA NUOVA LINEA DI FINANZIAMENTO BANCHE, FINO A 25.000 EURO / DA 300.000 AD 1.250.000 MILA EURO »

Fino a 25.000 euro e da 300.000 a 1.250.000 euro, info su https://ripresatrentino.provincia.tn.it. Ripresa Trentino: dal 4 maggio attiva nuova linea di finanziamento.

A partire da lunedì sarà attiva la nuova linea di finanziamento per gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo legato all’emergenza Covid-19. In seguito all’esaurimento del plafond Fondo Strategico Trentino Alto Adige le imprese più strutturate possono accedere ad un’altra linea di importo superiore ai 300.000 euro e fino a 1.250.000 euro con garanzia Confidi. Le domande vanno presentate attraverso la piattaforma online dedicata https://ripresatrentino.provincia.tn.it a partire dal 4 maggio.

Gli operatori economici che hanno già presentato domanda e ricevuto riscontro dal Fondo Strategico Trentino Alto Adige con indicazione dell’esaurimento del plafond, saranno contattati da Cassa del Trentino al fine di procedere con l’individuazione della Banca presso cui intendono perfezionare l’operazione.

Inoltre gli operatori economici potranno ottenere, previa istruttoria della Banca, la linea di finanziamento (fino a 25.000) garantita dal Fondo Centrale di garanzia nazionale, anche relativamente alle domande Linea Banche 2 già inserite in Piattaforma Ripresa Trentino.

La copertura degli interessi per 24 mesi delle linee di finanziamento Ripresa Trentino sarà a carico della Provincia, l’iniziativa è promossa dalla Provincia e da Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Intermediari finanziari, Fondo Strategico del Trentino Alto-Adige e Confidi.

°

Queste le principali novità per Ripresa Trentino:

Linea Banche 2 (già presente): fino a un massimo di 25.000 euro, è stata prevista la possibilità di rateizzare il rimborso in 6 anni anziché in 5 anni.

Linea Banche 2-bis (nuova): è prevista la possibilità per le Banche di attivare la misura con garanzia gratuita al 100% del Fondo Centrale di Garanzia, ma ad un tasso massimo dello 0,60% per i primi 2 di anni; al fine di non gravare di eccessivi oneri i Confidi locali, le banche procedono direttamente con il Fondo Centrale di Garanzia. L’importo del finanziamento della linea Banche 2-bis è pari a 25.000 euro, tale importo non deve eccedere il 25% del fatturato.

Linea Banche 3 (nuova): viene introdotta ex novo per compensare l’esaurimento del plafond Linea Fondo Strategico Trentino Alto Adige; l’importo minimo e massimo è pari, rispettivamente, a 300.000 euro e 1.250.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo del 50% del fatturato, con garanzia Confidi all’80%. Rispetto alla Linea Fondo Strategico Trentino Alto Adige, Banche 3 beneficia di una durata per rimborsare il finanziamento più lunga, pari a 6 anziché i precedenti 4/5.

Linea Fondo Strategico Trentino Alto Adige (già presente): in seguito dell’attivazione della nuova Linea Banche 3, l’importo minimo della Linea FSTAA è incrementato da 300.000 euro a 600.000 euro; tale Linea sarà attivata previa conferma circa disponibilità del relativo Plafond da parte di Finint.

Info su https://ripresatrentino.provincia.tn.it