PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RIFUGI APERTI: « LE 5 REGOLE D’ORO PER L’ESTATE 2020, LUNEDì CONFERENZA STAMPA CON LA FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO »

Lunedì una conferenza stampa con la Fondazione Dolomiti Unesco. Rifugi aperti: 5 regole d’oro per l’estate 2020.

Cinque regole d’oro per vivere la montagna in sicurezza, proteggendosi da eventuali rischi di contagio da Covid-19. Saranno raccolte in un manifesto, esposto nei rifugi dolomitici, ideato dalla Fondazione Dolomiti Unesco. Il progetto sarà presentato lunedì 15 giugno nel corso di una conferenza stampa, dal presidente della Fondazione, Mario Tonina e dalla direttrice, Marcella Morandini.

L’appuntamento, che si terrà al termine della riunione del Cda della Fondazione, è in programma alle ore 12.30, presso la Sala Depero del palazzo della Provincia, in piazza Dante a Trento.

I giornalisti e gli operatori video potranno intervenire alla conferenza stampa nel rispetto delle norme anti Coronavirus, quindi sanificandosi le mani ed indossando gli appositi copri scarpe presenti nell’atrio della sede provinciale. All’entrata verrà, inoltre, misurata la temperatura.

L’evento potrà, comunque, anche essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della Provincia: https://www.facebook.com/provincia.autonoma.trento/

Al termine della conferenza stampa, sempre sulla pagina Facebook della Provincia, l’evento proseguirà con un seminario online sul tema dei rifugi al tempo del Covid, al quale interverranno i rappresentanti delle associazioni alpinistiche e dei rifugisti dell’area dolomitica.