PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RICONFERMA NOMINA PRESIDENTE ARTIGIANI TRENTINO: FUGATTI, « COMPLIMENTI A MARCO SEGATTA, LAVORIAMO ASSIEME PER LA RIPRESA »

Fugatti: “Complimenti a Marco Segatta per la sua rielezione. Lavoriamo assieme per la ripresa”.

“Mi complimento con Marco Segatta per la sua rielezione ai vertici dell’Associazione Artigiani. Nell’augurargli buon lavoro, sento di dover esprimere la solidarietà della Provincia autonoma alla categoria che rappresenterà per i prossimi quattro anni, anch’essa duramente colpita dagli effetti della pandemia di Covid-19. Ora che lo scenario comincia a rasserenarsi, l’impegno che dobbiamo assumerci è quello di lavorare assieme per la ripresa del Trentino”.

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti a proposito della rielezione, ieri di Marco Segatta alla presidenza dell’Associazione Artigiani.