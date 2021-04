PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RAPPORTO GRANDI CARNIVORI 2020: « VENERDÌ 23 APRILE LA PRESENTAZIONE, ALLE 15.00 LA DIRETTA CON L’ASSESSORE ZANOTELLI »

Rapporto Grandi carnivori 2020: venerdì 23 aprile la presentazione.Alle 15.00 la diretta della conferenza stampa con l’assessore Giulia Zanotelli.

Venerdì prossimo, 23 aprile, è in programma la conferenza stampa di presentazione del Rapporto grandi carnivori 2020: il documento, predisposto dal Settore Grandi carnivori del Servizio Faunistico provinciale, offre un quadro di dettaglio sullo status di orso, lupo, lince e sciacallo dorato in Trentino e sulle molteplici attività gestionali che li riguardano.

La conferenza stampa, alla quale parteciperanno l’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli e i referenti tecnici provinciali, sarà trasmessa a partire dalle ore 15.00 in diretta sul canale Facebook della Provincia autonoma di Trento.