PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “RADIO PIANETA3”: « LA WEB RADIO DI APPA RACCONTA LE RELAZIONI TRA GLI ESSERI UMANI E LA TERRA INSIEME AI RAGAZZI, SULLE PRINCIPALI PIATTAFORME DI PODCAST »

15.45 - lunedì 14 marzo 2022

Nasce “Radio Pianeta3”.La web radio di APPA racconta le relazioni tra gli esseri umani e la Terra insieme ai ragazzi.

Si chiama “Radio Pianeta3 ”, è la web radio che parla di ambiente. Viviamo sul terzo pianeta del sistema solare, ma noi europei consumiamo come se avessimo tre pianeti a disposizione, per questo si chiama Radio Pianeta3. Una radio che guarda al futuro e racconta i segnali che la Terra ci invia nel presente. Radio Pianeta3 è il nuovo percorso di “media education” proposto dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di Trento, nata per raccontare insieme agli studenti delle scuole secondarie del Trentino la relazione tra gli esseri umani e il pianeta nel quale viviamo.

“Microfoni Fusi” è la prima trasmissione della neonata webradio, che fa riferimento all’obiettivo nr. 13 dell’Agenda 2030 dell’ONU sulla necessità di adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. La prima stagione della trasmissione di 13 puntate è redatta con alcune classi di Istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado del territorio provinciale: IC Vigolo Vattaro, IC Valle Dei Laghi Dro, IC Borgo Valsugana.

Ogni settimana a partire dal 15 marzo 2022 e fino al 7 giugno, Gabriele Bertacchini e Andrea Genzone, conduttori delle puntate, presentano e commentano gli argomenti scelti da studentesse e studenti, dando spazio alle loro voci e a quelle dei loro ospiti. In ogni puntata, il cambiamento climatico sarà affrontato nelle sue diverse sfaccettature mediante notizie, dati aggiornati, commenti, testimonianze e grazie a interviste a ricercatori, divulgatori, associazioni e climatologi, che aiuteranno a favorire la crescita di un senso critico sull’argomento.

L’idea degli autori è di utilizzare questa nuova attività educativa didattica per sviluppare nei ragazzi maggiore capacità di osservazione sull’ambiente in cui viviamo coinvolgendoli attivamente. Per dare nuove priorità al nostro modo di vivere è necessario iniziare dalla conoscenza e dai segnali che il Pianeta nel quale viviamo continua a inviarci. Il modello che è stato costruito nel corso del XIX e XX secolo, richiede una revisione profonda, che difficilmente si potrà realizzare senza passare dalla volontà collettiva. Per questo la radio, pur basandosi su un lavoro svolto insieme agli studenti delle scuole secondarie, si rivolge a un pubblico ampio e diffuso e va oltre i confini scolastici; vuole essere uno strumento aperto, pensato insieme alle diverse realtà del territorio e alle diverse istituzioni scolastiche che possono partecipare attivamente alla sua costruzione.

La nuova trasmissione “Microfoni fusi” è ascoltabile liberamente su www.radiopianeta3.it, Spotify, Spreaker e sulle principali piattaforme di podcast a partire dal 15 marzo 2022.

È possibile contattare la redazione della radio attraverso la pagina dei contatti del sito www.radiopianeta3.it