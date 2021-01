PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: « AL VIA IL QUESTIONARIO PER CAPIRE LE NECESSITÀ DI CITTADINI ED IMPRESE »

Pubblica amministrazione: diteci quali sono le vostre esigenze. Un questionario per capire i bisogni di cittadini e imprese.

Accedere agli uffici di persona o tramite la rete, in quali giorni della settimana, in quali orari, con o senza appuntamento? Sono alcune delle domande contenute in un breve questionario rivolto alle cittadine e ai cittadini e da oggi online sui vari canali della piattaforma multimediale della Provincia autonoma di Trento. L’obiettivo è quello comprendere al meglio i bisogni dell’utenza al fine di offrire un servizio sempre più efficiente, con modalità più vicine alle necessità di quanti si interfacciano con la pubblica amministrazione.

Il questionario è anonimo e si personalizza automaticamente in base alle risposte degli utenti ed il tempo di compilazione è di circa un minuto.

Resterà online per circa due mesi e i dati raccolti verranno poi analizzati al fine di individuare soluzioni organizzative che consentano alla Provincia e ai suoi Enti strumentali di dare risposte maggiormente in linea con le esigenze della cittadinanza e delle imprese.

