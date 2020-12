PROVINCIA AUTONOMA TRENTO – PROTEZIONE CIVILE * SCOMPARSA LUIGI DECARLI: FUGATTI, « FIGURA DI SPICCO DELL’ASSOCIAZIONISMO ALPINO E NU.VOL.A, LO SALUTIAMO CON RICONOSCENZA »

Cordoglio per la scomparsa di Luigi Decarli. “A nome della Giunta provinciale, del sistema proviciale della protezione civile e anche a titolo personale, desidero esprimere il nostro cordoglio per la scomparsa di Luigi Decarli, figura di spicco dell’associazionismo alpino e dei Nu.vol.A., di cui è stato anche presidente e a cui ha dato un contributo importante in termini di energie e capacità negli anni in cui si stava strutturando e sviluppando l’associazionismo alpino legato alla protezione civile.

Se il Trentino può contare oggi su un sistema di protezione civile così articolato ed efficiente e che integra il lavoro di professionisti e di tantissimi volontari, lo dobbiamo anche alle intuizioni e all’impegno di persone come Luigi Decarli.

Spendersi per gli altri, assumere responsabilità a vantaggio della comunità, farsi carico dei bisogni e perseguire obiettivi a ciò coerenti: è questo lo spirito che ha guidato l’impegno di Decarli e che caratterizza anche il valore dell’autonomia del Trentino.

Oggi lo salutiamo quindi con riconoscenza e ci stringiamo ai suoi congiunti e ai suoi affetti”: con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha commentato la notizia della scomparsa di Luigi Decarli.