PROVINCIA AUTONOMA TRENTO – PROTEZIONE CIVILE * EMILIA ROMAGNA: «ATTESA FORTE ONDATA DI MALTEMPO, IN PARTENZA 20 OPERATORI»

17.28 - mercoledì 18 settembre 2024

Attesa una forte ondata di maltempo: in partenza circa 20 operatori. Protezione civile, intervento preventivo in Emilia Romagna. Intervento preventivo della Protezione civile del Trentino in Emilia Romagna, in previsione di una forte ondata di maltempo che a partire dalla prossima notte potrebbe colpire l’area che tocca le province di Forlì-Cesena e Faenza. Nella prima serata di oggi i nuclei di intervento – composti da una ventina di operatori – raggiungeranno le aree interessate per possibili operazioni di soccorso acquatico e di pompaggio che scatteranno in caso di allagamenti.

Nell’intervento è interessato personale appartenente a Vigili del fuoco volontari e permanenti, Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna e Servizio Prevenzione rischi e Cue che assumerà il coordinamento del nucleo trentino. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento trentino in sinergia con il Dipartimento nazionale.

La Provincia autonoma di Trento coordina la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, in questa particolare iniziativa preventiva in Emilia Romagna, vede coinvolte anche La Protezione civile del Trentino era già intervenuta lo scorso anno in Emilia Romagna, assieme alle altre Regioni italiane, per le attività di soccorso nell’ambito dell’alluvione che aveva interessato il territorio salvando centinaia di persone e prestando loro assistenza.