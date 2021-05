PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PROJECT MANAGER: « TSM INVESTE SU NUOVE FIGURE PROFESSIONALI, VERSO IL TURISMO 3.0 »

Tsm investe su nuove figure professionali verso il turismo 3.0. Il project manager del prodotto turistico.

Il turismo in Italia riparte e il Trentino guarda avanti, scommettendo sulla formazione di nuove figure specializzate – i project manager del prodotto turistico – capaci di individuare le importanti novità in tema di gestione, promozione e ideazione dell’offerta turistica dei territori trentini, creandone poi le diverse componenti del prodotto turistico. E proprio il prodotto turistico, inteso come combinazione di elementi territoriali organizzati per una migliore esperienza dell’ospite, rappresenta un punto fermo attorno al quale riorganizzare l’offerta turistica e rilanciare la proposizione del valore a livello territoriale.

La legge di riforma della promozione turistica del Trentino (L.P. 8/2020) pone una grande attenzione al prodotto, indicato come competenza distintiva delle Aziende per il turismo e delle Agenzie territoriali di area, nonché architrave nei processi di costruzione del valore nei territori. È prevedibile quindi che in futuro aumenterà la richiesta di figure professionali specializzate nella gestione e nella promozione delle destinazioni turistiche basata più di prima sul prodotto.

Il project manager del prodotto turistico è un profilo professionale emergente, che si muove tra pubblico e privato, tra management e marketing, che conosce le leve della programmazione turistica-territoriale, sa organizzare al meglio le risorse territoriali e costruire proposte innovative per il mercato.

Il percorso formativo intende fornire competenze e strumenti per gestire efficacemente progetti di sviluppo turistico, utilizzando il territorio Trentino come vero e proprio laboratorio di apprendimento e applicazione, dove imparare il mestiere attraverso il confronto diretto con manager ed esperti del sistema promozionale.

Il percorso si articola in tre moduli (introduttivo, avanzato applicativo) con un approccio formativo molto esperienziale che dà ampio spazio a incontri, testimonianze manageriali, visite territoriali. Completa la proposta formativa un laboratorio di design del prodotto turistico, svolto in stretta collaborazione con le Aziende per il Turismo e Trentino Marketing.

Tsm – Trentino School of Management (l’Ente di formazione della Provincia di Trento, chiamato istituzionalmente ad operare in molti settori tra i quali storicamente quello del Turismo, rivolge questa nuova proposta formativa a giovani professionisti, manager, consulenti, studenti magistrali, che abbiano interesse a sviluppare competenze nella progettazione del turismo territoriale e specifiche conoscenze nell’ambito del management e del marketing della destinazione turistica. Il percorso è rivolto anche a quanti già̀ operano nelle Aziende per il Turismo del Trentino (aziende specializzate nell’accoglienza e nella promozione turistica) e in Trentino Marketing (la società̀ di marketing territoriale provinciale) con ruoli di responsabilità̀ nello sviluppo del prodotto turistico.

Per candidarsi a prendere parte al corso è necessario compilare la richiesta di partecipazione online, disponibile all’indirizzo: e inviare un CV aggiornato con fotografia, a: [email protected] entro le ore 12.00 di giovedì 3 giugno 2021.

INFO