PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PROGETTO “ CURAINSIEME “: « AL VIA I PERCORSI DI AUTO MUTUO AIUTO, RIVOLTI A CHI ASSISTE UN FAMILIARE ANZIANO »

Sono rivolti a chi assiste un familiare anziano. Progetto CuraInsieme: al via i percorsi di auto mutuo aiuto.

Sono partiti i percorsi di auto mutuo aiuto rivolti a chi assiste un familiare anziano. CuraInsieme è un progetto che punta a sostenere i caregiver di persone anziane, ed è frutto di co-progettazione tra Provincia autonoma di Trento Apss, Comunità di Valle, Upipa, Consulta per la salute, Consolida e Fondazione Franco Demarchi. “Prendersi cura di un proprio familiare che soffre o che ha bisogno di assistenza è un impegno che comporta un forte carico emotivo – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana -, ancor più in questo periodo di emergenza pandemica che sta durando da oltre un anno. Si è quindi deciso di ampliare l’offerta per garantire ai caregiver uno spazio di ‘sollievo’, dove prendersi cura anche di sé stessi confrontarsi con altre persone che stanno vivendo la stessa situazione”.

Per questo motivo all’interno del progetto CuraInsieme è stata definita una collaborazione con l’Associazione Auto Mutuo Aiuto (AMA) che curerà l’avvio di gruppi di auto mutuo aiuto sui territori interessati.

Nell’ambito del progetto CuraInsieme sono state realizzate diverse iniziative. Nel 2019 sono state promosse serate di sensibilizzazione su tutto il territorio provinciale, mentre nel 2020 sono partiti sperimentalmente i primi due corsi di formazione a Trento e Rovereto. Successivamente l’offerta formativa è stata aggiornata e adattata alle nuove esigenze e si sono realizzati altri due percorsi formativi nel territorio degli Altipiani Cimbri e nel territorio delle Giudicarie.

Ora, in collaborazione con l’Associazione AMA, sono stati avviati gruppi di auto mutuo aiuto sui territori interessati. Il primo gruppo è già attivo e si rivolge ai familiari di persone anziane che risiedono negli Altipiani Cimbri e nelle Giudicarie. Il secondo gruppo partirà a breve per coloro che risiedono nel Comune di Trento (incontri introduttivi on line – 20 aprile e 4 maggio ore 17.00).

I gruppi di auto mutuo aiuto sono aperti. Chiunque fosse interessato a partecipare può rivolgersi alla Fondazione Demarchi. Vista l’attuale situazione pandemica in questa fase gli incontri si svolgeranno on line.

*

Info

Per rimanere aggiornati sull’attivazione di nuovi gruppi di auto mutuo aiuto e in generale su tutte le proposte del Progetto CuraInsieme, si può consultare il sito www.caregiverfamiliaritrento.it, contattare la Fondazione Franco Demarchi al numero 0461/273639 o rivolgersi ai servizi sociali delle Comunità di Valle.