PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PRODUZIONE AUDIOVISIVI: « AL VIA LE RICHIESTE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI, DAL 5 LUGLIO »

Produzione audiovisivi: dal 5 luglio le richieste per la cessione dei diritti. A partire dal 5 luglio 2021 è disponibile la modulistica per la richiesta di cessione dei diritti di utilizzo delle produzioni audiovisive. Gli interessati dovranno far pervenire al Servizio Attività e Produzione culturale le proposte corredate dall’illustrazione del progetto, da una scheda tecnica e dalla copia del progetto realizzato con il piano dei costi. Esse dovranno essere presentate con le stesse cadenze previste per l’istanza di contributo per la Trentino Film Commission.

Le procedure di verifica della documentazione saranno effettuate direttamente dal Servizio, mentre la valutazione sarà di competenza del Comitato tecnico scientifico della Trentino Film Commission sulla base dei seguenti parametri:

a) contenuti del soggetto (max 20 punti);

b) credenziali produzione, autore, regista, interpreti (max 10 punti);

d) capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio, ambientale, culturale, storico della provincia di Trento (max 45 punti);

e) prospettive di distribuzione dell’opera risultanti da contratti o da altra documentazione (max 20 punti);

f) il punteggio stimato nella dichiarazione di impegno all’ottenimento della certificazione ambientale in relazione al numero di giorni di permanenza sul territorio trentino come da disciplinare di sostenibilità ambientale Green Film (max 5 punti).

L’importo per l’acquisizione dei diritti sarà determinato dalla percentuale espressa dal punteggio ottenuto sul costo documentato del progetto. Non saranno ammessi all’acquisto dei diritti i progetti che abbiano ottenuto meno di 50 punti.Sulla base della graduatoria risultante dai punteggi della valutazione espressa dal Comitato tecnico scientifico della Trentino Film Commission, il dirigente del Servizio procederà all’acquisizione dei diritti di utilizzo per un massimo di 15.000,00 euro fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I moduli sul sito www.modulistica.provincia.tn.it

Per maggiori informazioni rivolgersi alla mail del Servizio Attività e Produzione culturale ([email protected]) o al seguente numero telefonico: 0461/493592.