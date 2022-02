PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PROCESSO “PERFIDO”: FUGATTI, « GRATI A CHI COMBATTE IL CRIMINE IN TUTTE LE SUE FORME ED INFILTRAZIONI, OCCORRE CONTINUARE A VIGILARE TUTTI INSIEME »

19:33 - 11/02/2022

Lotta alla criminalità organizzata. Fugatti: “Doveroso continuare a tener alta la guardia” “Dobbiamo essere grati a chi combatte il crimine in tutte le sue forme ed infiltrazioni. Il Trentino deve continuare a tener alta la guardia per proteggersi da chi cerca terreni nuovi dove far crescere le proprie attività illegali”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commenta la notizia della sentenza che ha visto la prima condanna legata al cosiddetto processo “Perfido”.

“Il Trentino – prosegue il presidente – ha costruito la propria storia e la propria reputazione su valori come la correttezza ed il rispetto della legalità. Ecco perché occorre continuare a vigilare, tutti insieme, affinché la correttezza e la qualità che da sempre contraddistinguono il sistema trentino non vengano inquinate: episodi come quelli cui stiamo assistendo ci dimostrano infatti che i danni, soprattutto quelli immateriali, sono incalcolabili”.