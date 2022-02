PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PRESIDIO OSPEDALIERO MEZZOLOMBARDO: SEGNANA, « INCONTRO CON IL SINDACO GIRARDI, FONDAMENTALE POTENZIARE I SERVIZI SUI TERRITORI »

18:49 - 1/02/2022

Confronto sul futuro della struttura. L’assessore Segnana: fondamentale potenziare i servizi sui territori. Presidio ospedaliero di Mezzolombardo, incontro in assessorato con il sindaco Girardi.

L’assessore alla salute Stefania Segnana ha incontrato oggi il sindaco di Mezzolombardo Christian Girardi e l’assessore alle politiche sociali Sara Martinatti. Presente Gino Gobber, direttore facente funzione Integrazione socio sanitaria di Apss e per l’assessorato Chatia Torresani e Cristina Apolloni.

Al centro del confronto, programmato da tempo, il presidio ospedaliero San Giovanni di Mezzolombardo. Il sindaco Girardi ha chiesto novità rispetto al futuro della struttura. L’assessore Segnana e il dottor Gobber hanno chiarito come le prospettive per l’ospedale vadano adeguate alla luce delle nuove condizioni createsi a seguito della pandemia, della riforma sanitaria provinciale e del fatto che il PNRR prevede una revisione nella distribuzione dei servizi sanitari sul territorio, con una loro più ampia dislocazione.

“La struttura di Mezzolombardo – ha sottolineato l’assessore Segnana – è stata centrale durante la fase acuta della pandemia e lo sarà ancora. Per quanto ci riguarda la nostra volontà è quella di mettere in campo azioni per spostare i servizi sui territori e la struttura rotaliana resta fondamentale in questo senso”.

Il sindaco Girardi ha sottolineato che farà il punto sui contenuti del confronto odierno nella prossima conferenza dei sindaci. Successivamente, questo l’invito dell’assessore Segnana accolto dal sindaco, si terrà un nuovo incontro tra l’assessorato, i primi cittadini della Rotaliana e i responsabili della Comunità di valle per verificare insieme i possibili sviluppi del presidio ospedaliero.