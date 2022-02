PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PRESIDENZA TRENTINA DELL’EUREGIO: « SI PRESENTA IL PROGRAMMA DEL BIENNIO, LA CONFERENZA STAMPA VENERDÌ 4 FEBBRAIO ORE 18.30 »

9:04 - 3/02/2022

Presidenza trentina dell’Euregio, si presenta il programma del biennio. Domani venerdì 4 febbraio alle 18.30 conferenza stampa in diretta Facebook e in presenza a Casa Moggioli.

Domani venerdì 4 febbraio al pomeriggio è prevista la seduta della Giunta e dell’Assemblea del Gect durante la quale il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, presenterà il programma del biennio di presidenza trentina.

Al termine dei lavori è prevista una conferenza stampa alle 18.30 in diretta Facebook sulla pagina della Provincia autonoma di Trento e in presenza a Casa Moggioli in via Grazioli, 25 a Trento con il presidente Fugatti e, in collegamento video, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher e il Capitano del Tirolo, Günther Platter.

Chi intende partecipare in presenza dovrà accreditarsi entro le 10 di venerdì mattina 4 febbraio con una mail a uff.stampa@provincia.tn.it.

Si ricorda che all’ingresso del palazzo sono presenti i rilevatori della temperatura corporea e dei codici del green pass. E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Si raccomanda di mantenere un corretto distanziamento.