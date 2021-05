PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * POLO PER LE SCIENZE DELLA VITA: “ NASCERÀ A ROVERETO IN PROGETTO MANIFATTURA, AL VIA LA FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA LUNEDÌ 10 MAGGIO “

Polo per le Scienze della vita: lunedì 10 in sala Belli la firma del protocollo d’intesa. Nascerà a Rovereto, in Progetto Manifattura.

Lunedì 10 maggio, alle ore 11.30 in sala Belli del Palazzo della Provincia a Trento, sarà firmato il protocollo d’intesa tra Provincia, Trentino Sviluppo, Università di Trento e Fondazione HIT per la nascita del Polo per le Scienze della vita, che sarà realizzato entro il 2023 a Rovereto, in Progetto Manifattura. A questo progetto saranno dedicati nuovi laboratori e un open science park nella Be Factory. Assieme ai vertici degli enti coinvolti, parteciperà all’appuntamento l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli.

Il Trentino investe in uno dei settori più innovativi e attrattivi per gli investimenti privati tra le imprese hi-tech. Le realtà internazionali che sono ai vertici della ricerca troveranno a Rovereto, per le loro startup, un hub con laboratori d’avanguardia, piattaforme tecnologiche condivise, spazi per le imprese ed ambienti di co-working.

