PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * POLIZIA DI STATO: « OGGI IL COMMIATO DEL PRESIDENTE FUGATTI AL QUESTORE CRACOVIA, IN VISTA DEL SUO PENSIONAMENTO »

Oggi il saluto di commiato del dirigente in vista del suo pensionamento. Il presidente Fugatti ha ricevuto il Questore Cracovia.

Questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ricevuto il Questore di Trento Claudio Cracovia per il saluto di commiato del dirigente in vista del suo ormai prossimo pensionamento. Il dottor Cracovia aveva assunto l’incarico a Trento alla fine del mese di febbraio del 2020. Al termine dell’incontro il presidente ha fatto dono al dottor Cracovia del distintivo raffigurante l’Aquila di S. Venceslao.

“Ho voluto ringraziare – sottolinea il presidente Fugatti – il dottor Cracovia per l’importante lavoro che ha svolto, arrivando in Trentino in un momento particolarmente difficile a causa del Covid. Oltre all’impegno nelle attività d’istituto della Polizia, legate alla prevenzione e repressione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, il dottor Cracovia si è distinto per lo spirito di collaborazione e di servizio che hanno caratterizzato le relazioni che ha tenuto in questi mesi con le istituzioni e le amministrazioni locali. Il Trentino ha potuto affrontare i momenti peggiori della pandemia grazie alle energie espresse dalla comunità, ma anche grazie all’impegno degli uomini e delle donne che rappresentano lo Stato. Per questo rivolgo a nome della Provincia autonoma di Trento un sentito ringraziamento al dottor Cracovia”.

Il dottor Cracovia presta servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza dal 1981. Nel corso della sua carriera ha svolto diversi incarichi in varie città come Torino, Alessandria, Udine, Firenze, Lucca, Ancona.