PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “POETRY FOR THE PLANET“: « A SFIDARSI SUL PALCO CI SARANNO TRE ARTISTI TRENTINI, APPUNTAMENTO AL MUSE (20 MARZO ORE 20.30) »

16.35 - mercoledì 9 marzo 2022

Un inno al pianeta in forma di poetry slam.Evento di Poetry for the Planet al MUSE di Trento domenica 20 marzo 2022.

We care: per prendersi cura del pianeta c’è bisogno anche di azioni e linguaggi nuovi, come quelli dei più giovani. È il caso di Poetry for the planet, un evento che avrà luogo al MUSE di Trento domenica 20 marzo alle 20.30 e vedrà sei giovani artisti performativi sfidarsi a suon di poesie, scritte e dedicate ai grandi temi del cambiamento climatico, dell’ambiente e delle responsabilità per il pianeta che abitiamo.

I poetry slam sono format sempre più diffusi e riportano al centro l’espressione poetica e performativa, calandola in un percorso partecipato: ogni artista scrive e performa due pezzi originali ed è il pubblico a decretare il vincitore. E al Muse di Trento succederà proprio questo.

Immersi nella collezione del museo, tra orme fossili e tracce di rettili paleozoici, sotto allo scheletro di un dinosauro, avrà luogo uno spettacolo che, attraverso la voce e la sensibilità di artisti under 35, vuole essere un inno al pianeta e una riflessione sul cambiamento possibile, individuale e collettivo.

La novità di Poetry for the planet è che quello che ascolteremo sarà il frutto di una residenza, sospesa tra scrittura e riflessione scientifica: il gruppo di artisti infatti trascorrerà 3 giornate al museo e, sotto la guida degli ideatori Lorenzo Maragoni e Chiara Di Benedetto e accompagnati da esperti di ambiente e sostenibilità, produrrà testi originali ispirati ai grandi temi del cambiamento climatico. Un modo diverso di raccontare e portare la propria voce su temi che le generazioni più giovani sentono propri e che sempre più richiedono spazi e mezzi espressivi autentici.

A sfidarsi sul palco ci saranno tre artisti trentini – Gloria Riggio, Mattia Zadra e Cecilia Mariani – e altri tre fuori regione, tra cui il campione del mondo di poetry slam Giuliano Logos, insieme a Olympia e Max di Mario. Ad accompagnarli anche alcuni studenti e studentesse universitari, anch’essi coinvolti nella residenza e nel percorso di riflessione e produzione artistica dedicata al pianeta. La serata sarà condotta e animata da Lorenzo Maragoni, artista, performer e campione italiano 2021 di Poetry Slam.

L’evento al Muse

Domenica 20 marzo 2022. Alle 20.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:

https://www.ticketlandia.com/m/muse-trento. Sarà richiesto il greenpass rafforzato.

Poetry for the Planet è un progetto di:

PAT- Provincia Autonoma di Trento, Medici con l’Africa Cuamm, Fondazione Bruno Kessler,

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Informatici Senza Frontiere e MUSE – Museo

delle Scienze, grazie al supporto di AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Collabora al progetto l’associazione Viração&Jangada. Da un’idea di Chiara Di Benedetto e

Lorenzo Maragoni.