PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PNRR: « VALORIZZAZIONE PARCHI E GIARDINI STORICI, CI SARÀ TEMPO FINO AL 15 MARZO PER PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO »

7:07 - 14/01/2022

PNRR: valorizzazione di parchi e giardini storici. La scadenza dell’avviso pubblico è il 15 marzo 2022. Un altro intervento che verrà finanziato nell’ambito del PNRR è quello finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale, al rafforzamento dell’identità dei luoghi, al miglioramento della qualità paesaggistica, della vita e del benessere psicofisico dei cittadini, nonché alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica. Obiettivo: diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica e far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali.

Per presentare domanda di contributo ci sarà tempo fino al 15 marzo 2022. Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Gli interventi ammessi al finanziamento, che dovranno essere valutati e approvati dalla Soprintendenza per i beni culturali come organo di tutela dei siti riconosciuti di interesse culturale, dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale.

Le domande vanno presentate in modalità telematica tramite il portale:

E’ possibile inviare richieste di chiarimenti e informazioni al seguente indirizzo PEO: sg.pnrr-parchigiardini@beniculturali.it. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente dalla casella di posta del soggetto proponente specificando nell’oggetto: Avviso pubblico Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici – QUESITO. Le risposte alle domande saranno rese disponibili a tutti con cadenza settimanale attraverso la pubblicazione periodica di FAQ, non si procederà per risposta singola. Salvo ulteriori comunicazioni, il termine ultimo entro cui saranno forniti i chiarimenti e le informazioni relativi all’Avviso è fissato al 9 marzo 2022 alle ore 12.30 (sei giorni prima del termine per la presentazione della domanda di finanziamento).

Info e approfondimenti: