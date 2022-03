PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “PNRR PER IL TRENTINO“: « NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLE IMPRESE, PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DEI PROGETTI »

9.40 - lunedì 14 marzo 2022

Pnrr per il Trentino: nel sito una sezione dedicata alle imprese. I bandi, avvisi e altre procedure pubbliche attivati da Ministeri e Provincia.

Si arricchisce di una nuova sezione il sito web per il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Trentino sul portale provinciale nato per avere un unico punto di riferimento delle informazioni utili e gli aggiornamenti relativi al PNRR sul nostro territorio. Il focus riporta i dati e le cifre a oggi disponibili ed è in continuo aggiornamento, in relazione all’avvio di nuove misure oppure all’avanzamento delle misure già avviate.

La nuova sezione è dedicata alle imprese e raccoglie, attraverso una tabella, bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e la selezione dei progetti PNRR. In particolare nella tabella sono riportate le principali iniziative che i Ministeri e la Provincia autonoma di Trento hanno attivato a beneficio delle imprese. Si può cercare un bando applicando i filtri disponibili o ordinandoli in base alle colonne della tabella. l link – riferiti a ciascun bando – indirizzano alla scheda di dettaglio pubblicata sul sito web dell’Ente competente, nella quale è possibile rinvenire i requisiti e la procedura di partecipazione. Infine, è possibile scaricare i dati in formato CSV.

“Attraverso questa nuova sezione – spiega l’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli – cerchiamo di fornire uno strumento utile al mondo delle imprese per cogliere le opportunità messe a disposizioni del PNRR. Rispondiamo così ad una specifica richiesta che ci era stata fatta dagli operatori economici, ovvero di aiutarli nel selezionare i bandi a loro rivolti e diffonderne la conoscenza il più possibile. L’invito è quello di consultare periodicamente il sito in quanto sarà aggiornato settimanalmente”.

Il sito Pnrr per il Trentino

I bandi per le imprese