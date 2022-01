PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PNRR: « CONTRIBUTI RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI IN TEATRI E CINEMA, C’È TEMPO FINO AL 18 MARZO PER PRESENTARE LA DOMANDA »

19:19 - 13/01/2022

PNRR: contributi per riduzione dei consumi energetici in teatri e cinema. La scadenza dell’avviso pubblico è il 18 marzo 2022.

C’è tempo fino al 18 marzo 2022 per presentare domanda di contributo per interventi di promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, che verranno finanziati nell’ambito del PNRR. L’avviso punta a migliorare l’efficienza energetica di cinema e teatri, anche in relazione ad interventi collegati alla climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza. Le proposte di intervento potranno riguardare beni situati sull’intero territorio italiano, appartenenti a soggetti sia pubblici che privati. La concessione del contributo sarà determinata in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un’apposita Commissione istituita presso il Ministero della Cultura.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante dell’organismo proponente, pena l’inammissibilità, unicamente sui modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma telematica FUSONLINE all’indirizzo:

Ai fini dell’attestazione della ricezione delle istanze e per il rispetto dei termini previsti, farà fede la notifica di ricezione della PEC inviata all’utente che il sistema genererà automaticamente al termine della procedura di compilazione della modulistica FUSONLINE.

Info e approfondimenti:

Foto: Hugo Munoz