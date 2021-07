PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PLANTIGRADI: « È M62 L’ORSO PROBLEMATICO DOTATO DI RADIOCOLLARE AD ANDALO »

È M62 l’orso problematico dotato di radiocollare ad Andalo. Le analisi compiute presso i laboratori di genetica della Fondazione Edmund Mach hanno confermato l’identità dell’orso dotato di radiocollare nella notte tra il 28 e il 29 giugno scorso ad Andalo.

Si tratta di M62, esemplare maschio di 3 anni e mezzo indicato come troppo confidente dal personale del Corpo forestale trentino che lo sta monitorando da tempo a causa delle numerose incursioni nei centri abitati in cerca di cibo, non solo di notte.

Il plantigrado, che pesa 150 chili, frequenta la zona dell’Altipiano della Paganella, della val di Non e della val di Sole e non manifesta alcun timore verso le persone, nemmeno in occasione delle azioni di dissuasione, come è stato riferito anche ad Ispra con il quale c’è un costante confronto sul tema.

Grazie all’ausilio del radiocollare, la posizione dell’esemplare problematico viene controllata giornalmente anche con l’obiettivo di intervenire con azioni puntuali per modificare il suo comportamento.

