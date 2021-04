PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PERIODICO TERRA TRENTINA: « TANTI GLI ARGOMENTI AFFRONTATI IN QUESTO NUMERO PRIMAVERILE, A PARTIRE DALLO SPECIALE DEDICATO ALLE “ SPIGHE TRENTINE “»

Terra Trentina dedicato alle “spighe trentine”. A breve nelle case degli abbonati il primo numero del 2021 della rivista istituzionale.

Sarà a breve nelle case dei suoi abbonati il primo numero del 2021 di “Terra Trentina”, periodico della Provincia che parla di agricoltura, ambiente e turismo. Tanti gli argomenti affrontati in questo numero primaverile, a partire dallo speciale dedicato alle “spighe trentine”, ovvero alle tante coltivazioni di cereali in Trentino, a chi trasforma i cereali, panifici, mulini, pastifici, fino ai progetti speciali, sostenibili o gluten free. Spazio poi alle bollicine trentine, alle foreste e all’ambiente con i processi partecipativi messi in campo, alla Tempesta Vaia, alla fauna e ai borghi più belli. Un approfondimento poi è dedicato alle “donne dei fiori” con due imprenditrici, i loro sogni e progetti.

In sommario come sempre i contributi tecnici e scientifici curati dalla Fondazione Edmund Mach con le ciliegie, i vigneti e il progetto del lago di Tovel. Completano il numero le rubriche, fra cui alcune nuove proposte come “L’agricoltura 2.0” e i progetti digitali dei nostri contadini e agricoltori, o l’economia circolare, e altre consolidate come l’orto, il meteo, cibo e salute, itinerari di primavera, saperi e sapori. Infine il ricordo del decano dell’agricoltura trentina, Sergio Ferrari, professore all’Istituto Agrario dal 1961 al 1993 e storico collaboratore di Terra Trentina, scomparso improvvisamente lo scorso febbraio.

Sfoglia la rivista: