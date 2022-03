PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PERCORSO FORMATIVO: « “MAESTRO ARTIGIANO ACCONCIATORE”, CONSEGNATI 18 DIPLOMI » (NOMI)

22.22 - lunedì 28 marzo 2022

“Maestro artigiano acconciatore”, oggi la consegna dei diplomi. Oggi, presso la Sala delle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, si è tenuta la cerimonia di consegna di diciotto diplomi di “Maestro artigiano acconciatore” ad altrettanti professionisti che hanno seguito il percorso formativo iniziato il 30 maggio 2019, con la decisione della Giunta di attivarlo, e concluso il 21 dicembre 2022.

Alla cerimonia ha partecipato l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni. “Con la pandemia – ha detto l’assessore Failoni – non è stato facile organizzare un corso di 400 ore, che ha richiesto un notevole impegno ai partecipanti. E’ importante far conoscere la figura del Maestro Artigiano e anche su questo siamo impegnati. E’ bello inoltre vedere qui oggi persone di tutte le età, che dimostrano di essere disponibili a mettersi in gioco in questa esperienza, investendo nella loro professione”. L’assessore ha ricordato poi che, dopo il successo dei “Bandi Qualità in Trentino” già attivati, a breve la Provincia tornerà a varare misure di sostegno agli investimenti. “Sarà – ha sottolineato Failoni – un’opportunità importante per chi ha intenzione di investire nel segno della qualità”.

Roberto Mattarei, presidente della Commissione provinciale per l’Artigianato, ha parlato di investimento per il futuro e di collegamento tra formazione e mondo dell’impresa.

Marco Segatta, presidente dell’associazione Artigiani, ha evidenziato l’impegno che è stato necessario per seguire la formazione. Si è poi complimentato per l’obiettivo raggiunto dai 18 nuovi maestri artigiani. Bruno Degasperi, direttore di Accademia d’Impresa, ha ricordato che questa edizione del percorso formativo si è svolta con i condizionamenti della pandemia e quindi si è fatto ricorso anche alle lezioni a distanza.

Grazie al riconoscimento del titolo ai 18 artigiani acconciatori si raggiunge il numero di 394 “Maestri Artigiani”, figura prevista dalla legge provinciale n.11 del 1 agosto 2002. Sono 24 i settori coinvolti: si va dalla cura alla persona, all’edilizia, all’arredamento fino alla panificazione e pasticceria. Esperienza e capacità professionale ma anche propensione all’aggiornamento e all’insegnamento del mestiere sono le qualità che il titolo riconosce.

Il percorso formativo

Le prime due fasi del percorso formativo, relative all’area gestione d’impresa e all’area insegnamento del mestiere sono state realizzata presso Accademia d’impresa (Azienda speciale della Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Trento) e si sono concluse a marzo del 2021. La terza parte, dedicata all’area tecnico professionale, è stata realizzata in collaborazione tra l’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di Trento, che ha messo a disposizione aule attrezzate, e Accademia d’impresa. Questa parte di formazione si è conclusa a dicembre 2022. Con un provvedimento del 21 dicembre 2022 è stato conferito il titolo ai 18 partecipanti che hanno concluso il percorso formativo con esito positivo.

I nuovi “Maestri artigiani acconciatori”:

Foto: Nicola Eccher