PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ PASSEGGIANDO NELLA BIODIVERSITÀ ”: « A PENIA IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE ERBE SUI PRATI DELLE DOLOMITI, SABATO 26 GIUGNO »

Passeggiando nella biodiversità”: la seconda escursione di Bioagrimont.Sabato 26 giugno a Penia il viaggio alla scoperta delle erbe sui prati delle Dolomiti.

Un’escursione tra prati e pascoli alpini alla scoperta delle particolarità degli habitat di montagna, con un’attenzione particolare alle erbe spontanee, ma anche alla storia dei luoghi e alla geologia delle Dolomiti. È il ricco programma di “Passeggiando nella biodiversità”, la seconda – facile – escursione in programma sabato 26 giugno a Penia nell’ambito del progetto “Bioagrimont”. Ovvero l’iniziativa, che sta per “Biodiversità agraria e alimentare associata alle produzioni agricole e zootecniche di montagna, conservazione e tutela del paesaggio agrario”, coordinata dal Servizio provinciale Politiche di sviluppo rurale, in collaborazione con FEM, Muse, CREA, Museo Civico di Rovereto, e finanziata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per preservare la biodiversità agricola e alimentare.

*

Il programma

Nella seconda escursione del ciclo si va alla scoperta delle specie alimurgiche, cioè quelle piante spontanee che possono essere consumate come cibo. Con l’accompagnatrice del territorio Erica Bernard e due esperti botanici, i partecipanti scopriranno come molte erbe abbiano rivestito un ruolo importante nella cultura locale e come, ai giorni nostri, sia consigliabile reintrodurne la conoscenza ed il consumo per migliorare la nostra salute.

Il percorso porterà a conoscere anche la storia del luogo, passando per le frazioni di Lorenz e Verra che fino al 1916 erano abitate da una decina di famiglie. A seguito dell’occupazione austroungarica la popolazione fu evacuata e le case furono bombardate. Inoltre si costeggerà una colata di lava a cuscino/Pillow lava, molto interessante per la storia geologica delle Dolomiti e si proseguirà in un bosco di abeti.

A fine escursione è prevista una merenda.

*

Gli orari

Durata: 2 ore – circa 2,5 km con un dislivello di 150 metri. Escursione poco impegnativa, adatta a tutti (no passeggini)

Partenza e rientro: dalla piazza di Penia (il parcheggio è gratuito allo stadio di Alba)

Orario di ritrovo: 10.00 e 15.30

Sono previsti un gruppo alla mattina e uno al pomeriggio per un massimo di 20 persone a gruppo.

In caso di forte mal tempo l’evento è rimandato al giorno successivo alla stessa ora.

Iscrizioni

Iscrizione obbligatoria e gratuita entro le ore di 18:00 del 25 giugno 2021:

Fassa Sport Check Point Pozza – Mary – cel. + 39 331 2989721 (9.00-12.00/16.00-19.00)

Fassa Sport Check Point Campitello – Alessandra – tel. +39 0462 750490 (9.00-12.00/16.00-19.00)

Fassa Sport Check Point Canazei – Pamela e Monica – cel. +39 340 1147382 tel. +39 0462 870997 (8.30-12.00/16.00–19.00)