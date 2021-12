PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PAESTUM – BORSA MEDITERRANEA TURISMO ARCHEOLOGICO: « A FRANCO MARZATICO IL PRIMO PREMIO, PER IL PARCO “ARCHEO NATURA“ – PALAFITTE FIAVÉ »

16:34 - 1/12/2021

Le palafitte del Trentino alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. Al soprintendente per i beni culturali Franco Marzatico il 1° Premio Internazionale di Archeologia Subacquea per la realizzazione del Parco Archeo Natura delle Palafitte di Fiavé.

A conclusione della prima stagione di apertura del Parco Archeo Natura delle Palafitte di Fiavé, che ha visto un notevole successo di visitatori con 18.000 presenze nei mesi estivi, un importante riconoscimento è giunto dalla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si è svolta a Paestum dal 25 al 28 novembre scorsi.

Al soprintendente provinciale per i beni culturali Franco Marzatico è stato assegnato il 1° Premio Internazionale di Archeologia Subacquea Sebastiano Tusa per la sezione dedicata al progetto più innovativo a cura di Istituzioni, Musei e Parchi archeologici. Il progetto vincitore è stato presentato dallo stesso soprintendente nel corso della conferenza “Il nuovo Parco Archeo Natura delle palafitte di Fiavé in Trentino. Una ricostruzione sulla base dei dati di scavo per un’esperienza educativa immersiva nello scenario naturalistico della biosfera UNESCO”. La Provincia autonoma di Trento ha partecipato all’importante appuntamento con uno stand che ha riproposto l’atmosfera dei villaggi palafitticoli scoperti nelle Valli Giudicarie e a Ledro, presentando le attività sperimentali rivolte al pubblico per immergersi nella vita dei nostri antenati dell’età del Bronzo, nel II millennio a.C.

Il soprintendente Franco Marzatico ha così commentato l’assegnazione: “Il Premio rappresenta un prestigioso riconoscimento, che va condiviso con le tante colleghe e colleghi, Servizi della Provincia autonoma di Trento – in primis il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (SOVA) e il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette -, professionisti, soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, hanno creduto nel progetto e collaborato per il suo buon esito. Fiavé è assurta a grande notorietà nel campo scientifico per più fortunate circostanze. Da una parte si deve alla ricchezza sorprendente di imponenti strutture lignee, associate a resti della cultura materiale conservati in uno stato eccezionale. Dall’altra parte le ricerche multidisciplinari condotte a Fiavé da una équipe internazionale, sotto la direzione di Renato Perini, hanno offerto un contributo decisivo per superare l’annosa disputa sull’esistenza o meno di capanne erette sull’acqua, retaggio della visione romantica delle palafitte. Grazie agli esiti delle indagini archeologiche e alla concomitante crescita delle sensibilità ambientali, sono tramontati i progetti di bonifica della torbiera e si è preservato un ambiente naturale di grande pregio e rara suggestione”.

Questa la motivazione che ha accompagnato l’attribuzione del premio al progetto trentino: “Per la progettazione e realizzazione del Parco Archeo Natura di Fiavé dove è stata rinvenuta una delle palafitte più importanti dell’Europa preistorica. Il Parco conferisce, per la prima volta, a un’area lacustre la possibilità di una fruizione pubblica di una vasta area archeologica umido-subacquea. Realizzato in uno scenario che vanta tre riconoscimenti UNESCO (palafitte preistoriche dell’arco alpino, sito naturale delle Dolomiti, Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria) propone un percorso didattico ed esperienziale innovativo e scenografico dal forte impatto emozionale, grazie alla ricostruzione, più aderente possibile alla realtà della documentazione di scavo, dei villaggi palafitticoli preistorici e delle loro ingegnose fondazioni. Il dialogo tra archeologia e ambiente naturale accresce conoscenza e consapevolezze culturali e favorisce l’attrattività e lo sviluppo ecosistemico del territorio.”