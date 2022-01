PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OSPEDALE DI BORGO VALSUGANA: VISITA ASSESSORE SEGNANA, « DIREZIONE SANITARIA INDIPENDENTE E NUOVE FUNZIONI »

17:48 - 14/01/2022

Oggi la visita dell’assessore alla salute Segnana: attenzione agli ospedali di valle, fondamentali per la sanità trentina. Ospedale di Borgo, direzione sanitaria autonoma e nuove funzioni.

Visita oggi dell’assessore alla salute Stefania Segnana all’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana per incontrare i nuovi Direttori di Unità Operativa appena nominati e per fare il punto sulle attività della struttura sanitaria, che acquisisce una direzione sanitaria autonoma e viene potenziata. L’assessore, assieme al dottor Pier Paolo Benetollo, direttore del Servizio ospedaliero provinciale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e al dottor Giuliano Brunori, direttore sanitario delegato, ha incontrato la dottoressa Silvia Atti, che è stata nominata direttrice sanitaria del presidio ospedaliero e prenderà servizio con lunedì 17 gennaio.

Negli scorsi anni la direzione sanitaria era unica per i due ospedali di Borgo e Cavalese; la nuova programmazione ha previsto di dotare ciascun ospedale di una Direzione autonoma; il dottor Pierantonio Scappini manterrà quella dell’Ospedale di Cavalese. Nei giorni scorsi, poi, ha preso servizio il dottor Dimitri Peterlana, che dal primo gennaio di quest’anno è il direttore dell’Unità operativa di Medicina e Pronto soccorso.

La struttura di Borgo diventa poi il centro della rete di Diabetologia di tutta la provincia: questa rete, di nuova istituzione è affidata al dottor Sandro Inchiostro. Per l’ospedale erano presenti anche il dottor Enrico Lenzi e Matteo Vezzoli, responsabile per le professioni sanitarie all’interno della struttura, ed il dottor Paolo Barelli, direttore del Servizio Professioni Sanitarie di tutto il Servizio ospedaliero provinciale. All’incontro era presente anche il sindaco di Borgo Valsugana, Enrico Galvan, che ha portato i saluti di tutti i sindaci della Valsugana.

L’assessore Segnana ha voluto ringraziare il dottor Scappini per il contributo dato in oltre 11 anni di attività nell’ospedale e ha dato il benvenuto ai due nuovi ingressi e un augurio di buon lavoro al dottor Inchiostro. “Le nomine e il potenziamento dell’attività dell’Ospedale di Borgo Valsugana sono un segno dell’attenzione che abbiamo per gli ospedali di valle, che nella riforma della sanità che stiamo portando avanti rappresentano un elemento fondamentale per dare risposte in primo luogo alle esigenze del territorio in cui si trovano, ma che possono avere un ruolo di coordinamento, come nel caso di Borgo per la diabetologia, per tutta la provincia – ha sottolineato l’assessore Segnana – Le nomine per Borgo sono state effettuate in tempi brevi, grazie al grande lavoro dell’Apss, come dimostrazione di attenzione verso le strutture di valle da parte della sanità e della politica trentina. La risposta di giovani professionisti ai bandi indica che la sanità trentina rimane attrattiva”.