PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORTI DIDATTICI – SCUOLE INFANZIA: « APPROVATI I CRITERI PER IL FINANZIAMENTO, ENTRO IL 14 MARZO LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE »

9.09 - domenica 20 febbraio 2022

Orti didattici nelle scuole dell’infanzia: approvati i criteri per il finanziamento. Entro il 14 marzo la presentazione delle domande.

Sostenere la realizzazione di orti didattici, nonché il recupero di aiuole pubbliche di pertinenza scolastica, quali spazi da destinare alla coltivazione con finalità formative attraverso modalità di apprendimento laboratoriali centrate sulla pratica sono le finalità di un provvedimento approvato oggi con il quale la Giunta provinciale autorizza un sostegno finanziario per le scuole dell’infanzia che realizzeranno un’apposita programmazione didattica, attraverso l’elaborazione di progetti educativi specifici.

“Si tratta di piccole, ma significative azioni – commentano gli assessori Bisesti e Zanotelli – che contribuiscono a sviluppare una coscienza ambientale che riassume in sé il concetto di rispetto per il territorio e per la predilezione di uno stile di vita sano. Concetti questi, che è necessario trasmettere ai nostri bambini sin dalla giovane età”.

Il finanziamento, previsto per il triennio 2022/2024, è pari a Euro 36.000 ed è rivolto alle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate