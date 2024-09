22.16 - lunedì 30 settembre 2024

Cis, rinvenuta la carcassa di un orso adulto. La carcassa di un orso adulto, al momento non identificato, è stata rinvenuta nella serata di oggi in un frutteto a ridosso dei boschi di Cis, in Val di Non. Il decesso è probabilmente avvenuto nei giorni scorsi. Le cause della morte – non ipotizzabili ad una prima analisi visiva – saranno accertate dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.