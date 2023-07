PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORSI: « GIUDICARE – RONCONE, INCONTRO RAVVICINATO CON UN’ORSA ACCOMPAGNATA DA UN PICCOLO »

14.58 - domenica 30 luglio 2023

Roncone, incontro ravvicinato con un’orsa accompagnata da un piccolo. Un giovane escursionista è scappato arrampicandosi su un albero ed è caduto ferendosi

Incontro casuale e ravvicinato con un’orsa per una coppia di cacciatori delle Giudicare durante un’escursione. Questa mattina attorno alle 6, i due giovani uomini hanno incontrato l’animale accompagnato da un piccolo che dormiva sul sentiero Mandrel, che porta a malga Avalina (1.970 metri), a monte dell’abitato di Roncone. Si tratta di una zona lontana dal paese.

Avvertita la loro presenza, l’orsa si è spaventata ed ha inseguito le i due uomini, che hanno gridato e sono fuggiti. Uno dei due si è precipitato lungo il sentiero di ritorno, mentre l’amico si è arrampicato su una pianta, dove l’orsa lo ha inseguito e lo ha agganciato ad una ghetta facendolo cadere al suolo. Successivamente i due plantigradi si sono allontanati. Caduto su una pietra, il giovane ha rimediato una contusione al costato ed è ora in osservazione all’ospedale di Tione. Sul posto è intervenuta l’unità cinofila del Corpo forestale, che ha compiuto i necessari sopralluoghi per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio ed ha recuperato l’attrezzatura degli escursionisti.Visita il sito https://grandicarnivori.provincia.tn.it per approfondire i comportamenti da mettere in atto nelle aree frequentate dall’orso. Qui è disponibile anche una mappa che permette di conoscere le aree del Trentino in cui è stata segnalata la presenza di femmine di orso accompagnate da cuccioli. Si tratta di uno strumento informativo che può essere utile per avere maggiore consapevolezza su come comportarsi e non un indicatore delle aree da evitare. Specialmente in queste zone è importante muoversi in modo che la nostra presenza possa essere percepita in anticipo dal plantigrado.

Ecco le altre raccomandazioni.

Avvistamento

Se l’orso non ti ha notato, torna in silenzio sui tuoi passi senza disturbarlo

Se l’orso ti ha notato, attendi che si allontani prima di proseguire e non inseguirlo nemmeno se sei in auto

Non rimanere mai vicino ad un orso per osservarlo o fotografarlo

Incontro

Se l’orso rimane fermo, allontanati senza correre

Se l’orso si avvicina o si alza sulle zampe posteriori, resta fermo e fai sentire la tua voce senza urlare

Se l’orso attacca, rimani al suolo faccia a terra con le mani sulla nuca

In caso di emergenza o di avvistamento in aree antropizzate, chiama il 11