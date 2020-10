PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORSA JJ4: IL PRESIDENTE FUGATTI, « CORRETTO IL NOSTRO OPERATO, IL TAR RESPINGE I RICORSI CONTRO L’ORDINANZA DI CATTURA PER CAPTIVAZIONE »

Il presidente Fugatti: “Corretto il nostro operato”. Orsa JJ4: il TAR respinge i ricorsi contro l’ordinanza di cattura per captivazione.

Il TAR di Trento, con propria ordinanza, ha dichiarato non accoglibile la domanda cautelare presentata da alcune associazioni animaliste e dal Ministero dell’ambiente con la quale si chiedeva, sostanzialmente, la sospensione dell’ordinanza emanata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti lo scorso 11 agosto, che prevede un intervento di monitoraggio e rimozione per captivazione permanente dell’orsa JJ4, che il 22 giugno aveva attaccato due uomini, padre e figlio, sul monte Peller. Secondo il TAR, dato l’atteggiamento non schivo, bensì confidente, di assuefazione all’uomo ed aggressivo, già manifestato dall’animale che ha attaccato con contatto fisico due persone in montagna, sussistono i presupposti per l’emissione da parte del presidente della Provincia dell’ordinanza, vista la situazione di pericolo attuale e concreto per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

“Con questa ordinanza il TAR riconosce la correttezza del nostro operato – commenta il presidente Fugatti – e l’opportunità di agire, in queste situazioni con urgenza a tutela della pubblica incolumità. Dall’inizio della legislatura – aggiunge Fugatti – stiamo cercando di affrontare il tema orsi nel pieno rispetto delle normative e cercando di dialogare con il Ministero dell’ambiente. Il problema è complesso e credo vada affrontato e risolto evitando posizioni “ideologiche”, ed affrettate letture social, pur se istituzionali, ma cercando di confrontarsi apertamente e fattivamente con l’intento di trovare una soluzione”.