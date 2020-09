PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORDINANZA 44 PRESIDENTE FUGATTI / COVID: « A PARTIRE DAL 14 SETTEMBRE 2020 I BAMBINI 3-6 ANNI SUL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA E NON DI LINEA DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA » (PDF)

a) servizi di trasporto di linea TPL (urbano ed extraurbano) svolti in modalità automobilistica e ferroviaria: è ammessa l’occupazione sino all’80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l’utilizzo dei posti a sedere e con divieto di occupazione dei posti vicino al conducente. Analoga limitazione di coefficiente di riempimento e divieto vale per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione anche a posti in piedi, mentre per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati ncc è ammessa l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere; per i servizi di linea svolti in modalità funiviaria sulla funivia Trento Sardagna e di Mezzocorona il coefficiente di carico massimo ammesso è pari rispettivamente a 6 e 4 passeggeri eccettuato il caso di nuclei famigliari di numero superiore;

b) servizi di trasporto speciale per alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado svolti in modalità automobilistica: è ammessa l’occupazione dell’80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l’utilizzo dei posti a sedere e con divieto di occupazione dei posti vicino al conducente, per i servizi svolti con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione anche a posti in piedi, mentre è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere in caso di mezzi immatricolati a noleggio con conducente ncc a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria; per i servizi speciali bike express svolti in modalità automobilistica è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere in caso di mezzi immatricolati a noleggio con conducente ncc a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria;

c) servizi ncc: per i servizi svolti con autovetture e natanti sino a 5 posti valgono le limitazioni poste dal documento “Linee guida per l’informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 in materia di trasporto pubblico”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni di data 31 agosto 2020 laddove si prevede il limite dei due posti occupati sui sedili posteriori e divieto vicino al conducente; per i servizi svolti con autovetture e natanti con 6 posti e oltre, e con bus, è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere a condizione che, in caso di pieno carico dei mezzi su gomma, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria.

Medesime limitazioni dell’ncc si applicano ai mezzi immatricolati in uso proprio in capo a persone giuridiche.