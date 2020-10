PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OLIMPIADI 2026: « IN TRENTINO ARRIVERANNO 120 MLN PER REALIZZARE ALCUNE PRIORITARIE OPERE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE A FAVORIRE LA MOBILITà NEI TERRITORI »

Olimpiadi 2026: 120 milioni per migliorare la mobilità dei territori. L’intesa era stata già raggiunta a giugno, ora viene messa nero su bianco. In Trentino arriveranno 120 milioni di euro, stanziati nella legge di bilancio 2020 dello Stato, per realizzare alcune prioritarie opere infrastrutturali necessarie a favorire la mobilità nei territori che ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026, al fine di garantirne la sostenibilità ambientale e sociale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo una fase di concertazione con i territori, ha definito lo schema del decreto interministeriale che individua le opere essenziali sul territorio trentino e le relative risorse.

Per procedere alla firma congiunta col MEF ed alla successiva emanazione, deve formalmente essere acquisita l’intesa, ognuno per le proprie infrastrutture, con i territori ospitanti le Olimpiadi (le Province autonome e le Regioni) sentiti i comuni interessati. Per questo oggi, la Giunta provinciale, dopo aver sentito i comuni trentini coinvolti, ha approvato una delibera con la quale viene ratificata l’intesa raggiunta con i competenti Ministeri.