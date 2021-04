PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OLIMPIADI 2026: FUGATTI, « IL VICEMINISTRO MORELLI SI OCCUPERÀ DELLE OPERE PUBBLICHE, È MOLTO ATTENTO ALLE PROBLEMATICHE DEI TERRITORI »

Il viceministro Morelli si occuperà delle opere pubbliche legate alle Olimpiadi. La soddisfazione del presidente Fugatti: “Molto attento alle problematiche dei territori”.

Sarà il viceministro per le infrastrutture e le mobilità sostenibili, Alessandro Morelli ad occuparsi del coordinamento funzionale per la realizzazione degli interventi relativi ai Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, come deciso oggi dal ministro Enrico Giovannini. Una notizia accolta positivamente dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che alcune settimane fa aveva incontrato il viceministro Morelli in Trentino, proprio per fare il punto su alcune importanti opere pubbliche.

“Siamo soddisfatti di questa nomina – commenta il presidente della Provincia – perché conosciamo l’attenzione e la sensibilità del viceministro nei confronti delle problematiche dei territori, come evidenziato nel corso della recente visita in Trentino.

Sono convinto, quindi, che con lui potremo lavorare con grande efficacia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie alle Olimpiadi in Trentino che saranno, inoltre, di grande rilevanza anche per la ripresa economia e per lo sviluppo del nostro territorio”.