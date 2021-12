PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “NOI DICIAMO NO!”: « TUTTI A TEATRO CON IL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA, APPUNTAMENTO AL TEATRO SAN MARCO IL 3/12 ORE 20.30 »

11:51 - 1/12/2021

“Noi diciamo no!” Tutti a teatro con il Festival della famiglia. Lo spettacolo si terrà venerdì 3 dicembre, ad ore 20.30 presso il Teatro San Marco di Trento.

Come da consuetudine, il Festival della famiglia accoglie, oltre ai seminari e alle tavole rotonde, anche eventi divulgativi aperti a tutta la cittadinanza. Un video-testimonianza e uno spettacolo teatrale. Queste le due proposte alle quali, nell’ambito della realtà del Distretto famiglia Vallagarina, hanno lavorato, credendoci fortemente, il Comune di Calliano e il Gruppo Teatrale Prove de Teatro. “La scelta di trattare il tema della violenza è stata una scelta molto forte e coraggiosa. Non è stato un percorso facile, ma fortemente voluto come azione di contrasto e di condanna della violenza nelle sue molte sfaccettature. Ma non solo, il messaggio che si vuole dare è un messaggio di speranza, di forza e di coraggio”. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, previa iscrizione obbligatoria, e per accedere al Teatro è obbligatorio essere in possesso del Green pass.

“VIOLA come la speranza” video-testimonianza Il video è basato sull’intervista a Viola, una donna che si è salvata dalla violenza del marito e, dopo decenni di silenzio, ha deciso di raccontare la sua storia. Il suo scopo è incoraggiare le donne, sollecitarle ad agire al primo segno di violenza, spronarle a trovare il modo di uscire dall’incubo in cui le tiene prigioniere chi dovrebbe amarle. Chiede che lo facciano per se stesse e per i loro figli, in nome dei quali troppo spesso accettano di vivere nell’umiliazione e nell’angoscia. Nel video i passaggi cruciali della sua testimonianza sono espressi attraverso un dialogo serrato tra fatti di vita vissuta e scene flash tratte dallo spettacolo NOI DICIAMO NO, che danno forma ai ricordi del passato e ne esprimono la persistenza anche nel presente.

Sul finale Viola invita le donne a chiedere aiuto e suggerisce tanti modi per farlo, compreso l’uso del segno con la mano che si chiude già pubblicizzato da qualche tempo sui media. “Ho dovuto vincere tante paure prima di parlare – dice Viola – ma se anche una sola donna si salverà dopo aver conosciuto la mia storia, ne sarà valsa la pena”.

“NOI DICIAMO NO” spettacolo teatrale. Sotto il titolo “NOI diciamo NO”, liberamente ispirata agli atti processuali di fatti realmente accaduti, il Gruppo Teatrale “Próve de Teatro” di Calliano, propone un’opera di forte impegno civile. Uno spettacolo di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne, al fine di prevenirla, mettendone particolarmente in luce gli aspetti più contemporanei nella quale i dialoghi forti, gli scontri verbali e fisici di violenza risuonano come un sordo eco nel silenzio di un’apparente quiete delle coscienze virtualmente all’oscuro dei drammi che accadono aldilà della “porta accanto”. Noi diciamo NO è solo uno dei tanti tentativi messi in atto per far si che questo NO assuma dimensioni e forza tali da non essere più gridato… ma, pur tra tanti, questo resta un lavoro dove il cuore, la volontà, il desiderio, l’unione, la complicità del Gruppo Teatrale “Próve de Teatro” si fondono nel tentativo di suscitare coraggio, denuncia, speranza, fiducia, giustizia, sorriso e serenità.