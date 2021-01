PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MOBILITÀ – MALTEMPO GARDESANA: « NAVIGAZIONE, COLLEGAMENTO TRA RIVA DEL GARDA E MALCESINE, GLI ORARI PER IL 5 E 6 GENNAIO » (ALLEGATO PDF)

La prima corsa da Riva del Garda verso Malcesine alle ore 06.00 e l’ultima alle 16.40, mentre da Malcesine verso Riva del Garda la prima è alle 06.50 e l’ultima alle ore 17.30: sono stati definiti gli orari, per i giorni 5 e 6 gennaio, del servizio straordinario di navigazione, per soli passeggeri, per collegare le due località in conseguenza della grossa frana che ha ostruito la carreggiata sulla Gardesana orientale in località Tempesta nel comune di Nago Torbole.

In vista del rientro a scuola gli orari saranno rivisti per tener conto delle esigenze sia dei pendolari che degli studenti che raggiungono le scuole trentine dal vicino Veneto.