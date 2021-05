PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MOBILITÀ: « APPROVATO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2021- 2023, NUOVI INTERVENTI PER 2,3 MLN / CONTRIBUTO A TRENTINO TRASPORTI DI 75 MILA EURO »

Mobilità: approvato il Documento di Programmazione settoriale 2021-2023.

Nuovi interventi, per un totale di 2,3 milioni circa sono previsti nel Documento di Programmazione Settoriale 2021 – 2023 – del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, per la parte di competenza della Unità di missione strategica “Mobilità” – approvato oggi dalla Giunta su proposta del presidente Maurizio Fugatti.

Con la deliberazione approvata oggi è stato inoltre concesso un contributo a Trentino Trasporti S.p.A., pari a 75.200 euro, per alcuni interventi, tra i quali il progetto di utilizzare la tecnologia bluetooth per la validazione dei titoli di viaggio elettronici del servizio di trasporto pubblico locale in Trentino tramite APP Android/IoS.

Come evidenziato nei documenti di programmazione per il settore mobilità prosegue intanto l’investimento per il rinnovamento della flotta di mezzi in circolazione per il servizio di trasporto pubblico, con particolare attenzione a quelli a metano, in coerenza con le previsioni del Piano energetico ambientale provinciale.

I mezzi a metano rappresentano oggi il 25% della flotta complessiva dei veicoli urbani (il 52% di quella di Trento) e totalizzano il 57 % delle percorrenze del capoluogo.

Con l’approvazione del Documento di programmazione settoriale dello scorso anno (2020/2022) si era già previsto l’acquisto di 20 autobus urbani medi da 11 metri alimentati a metano, 25 autobus urbani lunghi da 12 metri, alimenti a metano e 11 autobus extraurbani lunghi da 12 metri alimentati a diesel, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro. Attualmente è stata approvata l’indizione della gara per la fornitura di 45 autobus a metano ed è stata approvata l’indizione della gara per il potenziamento dell’impianto di compressione a metano per autotrazione in via Innsbruck a Trento, con l’obiettivo del passaggio della flotta autobus a metano di Trentino Trasporti da 67 a 85 autobus prevista per il 2022.