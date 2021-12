PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEO: « NEVE IN ARRIVO, “ALLERTA MODERATA – ARANCIONE“ E “ALLERTA ORDINARIA – GIALLA“ »

15:30 - 7/12/2021

Neve in arrivo, “Allerta moderata – arancione” e “Allerta ordinaria – gialla”. Il passaggio di una saccatura nella giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, porterà intensi flussi umidi sudoccidentali che daranno luogo a precipitazioni diffuse di intensità fino a moderata e localmente abbondanti, che cadranno in forma di neve fino a quote molto basse, inclusa la val d’Adige. La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso: di “Allerta moderata – arancione” per neve abbondante e/o a bassa quota, dalle ore 12:00 di domani, mercoledì 8 dicembre, alle ore 12:00 di giovedì 9 dicembre 2021, su tutto il territorio provinciale; e di “Allerta ordinaria – gialla”, per temperature minime a bassa quota, dalle ore 00:00 alle ore 12:00 di venerdì 10 dicembre 2021 su tutto il territorio provinciale.

Le precipitazioni inizieranno nella mattinata di mercoledì 8 dicembre per poi raggiungere il picco d’intensità poche ore dopo, nel primo pomeriggio, e proseguiranno fino alla serata, con deboli precipitazioni residue fino alla notte o al primo mattino di giovedì. Nella fase più intensa si potranno avere accumuli nevosi di 5-10 centimetri all’ora. Gli accumuli nelle 24 ore tra la mattina di mercoledì e quella di giovedì saranno di 20-50 centimetri, localmente e su alcuni rilievi anche superiori.

A partire da giovedì pomeriggio vi saranno ampie schiarite a cui farà seguito un rasserenamento complessivo nella notte tra giovedì e venerdì con conseguente brusco calo delle temperature con valori minimi prossimi o inferiori a -10 °C nella gran parte del territorio provinciale.

Si ritengono possibili dunque, a partire dalle ore 12:00 di domani, mercoledì 8 dicembre 2021, criticità dovute principalmente a accumuli importanti di neve sul terreno e sui tetti con possibilità di aumento del carico, caduta di rami ed alberi; aumento del pericolo di valanghe con possibili fenomeni di slittamento anche su rampe vicine alle strade poste a quote medio-alte, difficoltà e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, possibilità di cadute e di tamponamenti a causa della presenza di ghiaccio sulle strade. Potranno verificarsi anche disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.