PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEO: « DOMANI 8 LUGLIO POSSIBILI TEMPORALI E GRANDINE ANCHE DI MEDIE DIMENSIONI, ATTESI TRA 15 E 30 MILLIMETRI DI PIOGGIA »

Meteo, possibili temporali, anche intensi.Gli aggiornamenti per le prossime 36 ore.

Le previsioni di Meteotrentino, pur in un quadro ancora in evoluzione e incerto in particolare per la giornata di oggi, rilevano la possibilità che, soprattutto in serata e sui settori occidentali del Trentino, potrebbero svilupparsi rovesci e temporali localmente intensi, isolati o al più sparsi.

Domani già in mattinata, ma soprattutto al pomeriggio sera, sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco intenso. Mediamente sono attesi tra 15 e 30 millimetri di pioggia, ma, su aree ristrette, dove si verificheranno i rovesci ed i temporali più intensi, si potranno registrare accumuli superiori a 40 – 50 millimetri, frequenti fulminazioni, grandine anche di medie dimensioni e raffiche di vento forti o molto forti.

La perturbazione è attesa allontanarsi verso est nella serata o tarda serata di domani quando affluirà aria più fresca ed i venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali a tutte le quote.

La Protezione Civile raccomanda quindi grande prudenza, evidenziando i rischi che si possono correre soprattutto in caso di escursioni in montagna.