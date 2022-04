PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MEDICI RSA – CORSO DI FORMAZIONE: SEGNANA, « UN’IMPORTANTE SINERGIA FRA ISTITUZIONI, PER RISPONDERE ALLE NECESSITÀ DEGLI ANZIANI »

08.08 - domenica 03 aprile 2022

Inaugurato a Trento il Corso di formazione per medici di RSA. L’assessore Segnana: “Un’importante sinergia fra istituzioni per rispondere ai bisogni specifici dei nostri anziani”.

“Questo evento inaugurale è il frutto di un percorso, di una sinergia fra istituzioni che valorizza la formazione e l’importanza di fornire risposte, in campo sanitario, ai bisogni specifici della popolazione anziana nelle RSA. Desidero ringraziare tutti i partner di questo cammino iniziato a fine 2020, a seguito della pandemia; si tratta di un progetto riportato nelle direttive per le Residenze Sanitarie Assistenziali del 2021: il Covid-19 ci ha fatto capire l’importanza di una formazione specifica per i medici che operano in queste strutture.”

Con queste parole l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana ha aperto ieri, nell’Aula Grande della Fondazione Bruno Kessler, a Trento, i lavori del Corso di formazione per medici di RSA organizzato dalla Scuola di formazione specifica in medicina generale.

Erano presenti accanto alla responsabile del corso Alessandra Lombardi anche il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Trento Marco Ioppi, Antonella Graiff della Segreteria Generale FBK e per la Pat Micaela Gilli, direttore dell’Ufficio politiche a favore delle persone non autosufficienti e Franca Bellotti, responsabile dell’Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane dello stesso Dipartimento salute e politiche sociali; per Apss Enrico Nava, componente del consiglio di direzione, per SPES Paola Maccani e per UPIPA Michela Chiogna.

La Scuola, grazie alla collaborazione integrata di Provincia, Ordine dei medici, Fondazione Bruno Kessler e Azienda provinciale per i servizi sanitari, organizza e gestisce le attività formative comprese nel corso triennale di formazione specifica in medicina generale, la formazione e l’aggiornamento di tutor, docenti, animatori e formatori del Corso e le iniziative di formazione continua. Stamane il corso è stato presentato da Giulia Berloffa, della Direzione della Scuola. L’evento è stato arricchito da una lettura magistrale da parte di don Marcello Farina.