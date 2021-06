PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MARTER,: « AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO MARCIAPIEDE, COSTO DELL’OPERA 220 MILA EURO »

Marter, via ai lavori per il nuovo marciapiede. L’opera sulla provinciale che attraversa la frazione di Roncegno Terme avrà un costo complessivo di 220mila euro.

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la realizzazione del nuovo marciapiede a Marter di Roncegno Terme. L’opera prevede il completamento del tracciato dedicato ai pedoni che collega il centro abitato, le case lungo la Strada provinciale 228 fino al marciapiede già presente nel comune di Novaledo. Le caratteristiche del marciapiede saranno in linea con i parametri dettati dal nuovo codice della strada e alle normative di riferimento: l’opera – progettata dall’ingegner Lorenzo Demattè – si estenderà per una lunghezza di 300 metri ed avrà una larghezza di 1,5 metri.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 220mila euro. L’apertura del cantiere, che avrà una durata di circa 3 mesi, comporterà la riduzione temporanea della carreggiata lungo la provinciale 228 tra il chilometro 15+900 e il chilometro 16+200. La direzione dei lavori, che saranno eseguiti dalla Dalprà Geom. Gianni S.a.S di Roncegno, è stata affidata al geometra Sergio Cadonna del Servizio opere stradali e ferroviarie.