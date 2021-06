PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MARMOLADA – RADUNO NAZIONALE ALPINI: FUGATTI, « SIETE PARTE INTEGRANTE DELLA NOSTRA COMUNITÀ, RAPPRESENTATE LA MIGLIORE ESPRESSIONE »

Fugatti: “Alpini, difensori dei nostri valori”. Stamani in Marmolada il presidente della Provincia al Raduno nazionale.

“Gli Alpini sono parte integrante della nostra comunità. Ne rappresentano la sua migliore espressione”. Parole che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha consegnato stamani al 38° Raduno nazionale che si è svolto nella suggestiva cornice del Rifugio Contrin, sulla Marmolada,

“Questo – ha aggiunto Fugatti – è un luogo della memoria.

Lo è per gli alpini. Lo è per il Trentino e le sue comunità. Memoria che ci invita a riflettere sulla drammatica esperienza della guerra, in particolare quella combattuta in condizioni al limite dell’umano proprio fra queste rocce e queste nevi. Ma la memoria – ha aggiunto il presidente – va preservata dal rischio di trasformarsi in un esercizio nostalgico, perché il suo vero valore sta nella capacità di consegnarci degli esempi e degli insegnamenti.

È questa la memoria attiva di cui abbiamo bisogno, affinché non si ripetano gli errori del passato, ai quali dobbiamo guardare per affrontare le sfide del momento. Essere qui oggi – ha concluso il presidente – è anche voler dire grazie agli Alpini che di questo impegno sono testimoni quotidiani e spesso silenziosi, sempre in prima fila nell’affiancare il lavoro delle istituzioni, nel fronteggiare le emergenze, nel tradurre la solidarietà in fatti concreti, in azioni“.