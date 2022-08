PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « VAL DI FASSA, EVACUAZIONE DI ABITAZIONI NELLE ZONE DI PERA – POZZA (OSPITI DI DUE ALBERGHI- VIGO (UNA DECINA DI ABITAZIONI) »

22.29 - venerdì 05 agosto 2022

Maltempo: protezione civile in azione in Val di Fassa. L’allerta meteo annunciava la possibilità di violente perturbazioni in giornata, cosa che si è verificata in Val di Fassa dove sono in corso le attività della protezione civile, in particolare i settori dei vigili del fuoco, dei forestali, bacini montani e geologi, assieme ai tecnici del servizio gestione strade.

Sotto osservazione una serie di situazioni, in particolare l’ingrossamento di alcuni corsi d’acqua che hanno causato smottamenti e erosione di argini. Per prudenza è stata disposta l’evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Pera di Fassa, a Vigo di Fassa (una decina di abitazioni) e a Pozza di Fassa dove sono stati spostati gli ospiti ed il personale di due alberghi.

La situazione è in evoluzione. Al momento non risulta che i fenomeni abbiano provocato conseguenze a persone.