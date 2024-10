PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: «NUOVE PIOGGE IN ARRIVO, NEVE A 2.700 METRI»

14.01 - sabato 19 ottobre 2024

Nuove piogge in arrivo. Neve a 2700 metri. Meteotrentino comunica che un vortice depressionario interesserà l’Italia oggi e domani determinando precipitazioni localmente abbondanti. Il fenomeno sarà particolarmente intenso in Emilia Romagna mentre in Trentino, nelle prossime ore (specialmente durante la serata), è attesa un’intensificazione dei flussi sudorientali, con precipitazioni, nevose oltre 2700 metri circa, a tratti diffuse e persistenti.

Si prevedono entro le ore centrali di domani cumulate di pioggia medie di 15 – 30 millimetri ma localmente, soprattutto sui settori sudorientali e nelle zone di stau, potrebbero essere registrati accumuli superiori a 50 millimetri. Domenica le precipitazioni dovrebbero esaurirsi già nel corso della mattina. Poi la probabilità di pioggia dovrebbe rimanere bassa almeno fino a martedì.