PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO ALTO GARDA – SOPRALLUOGO FUGATTI E DE COL: « STATO DI CALAMITÀ PER I COMUNI COLPITI, GLI INDENNIZZI SARANNO DEFINITI CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO »

Stato di calamità per i Comuni colpiti dal maltempo. Ieri sopralluogo nell’Alto Garda del presidente Maurizio Fugatti con il dirigente generale De Col.

Stato di calamità per i Comuni colpiti dal maltempo del 7 e 8 luglio e del 13 luglio. Si tratta di Arco, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Frassilongo, Levico Terme, Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Folgaria, Lavarone, Luserna e Trento. Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, secondo le indicazioni del presidente Maurizio Fugatti che proprio ieri in serata era nell’Alto Garda per vedere alcuni dei danni causati dalla tempesta che si è abbattuta nella zona.

Il presidente, insieme al dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna Raffaele De Col e ai sindaci di Riva Cristina Santi, di Arco Alessandro Betta nonché al commissario della Comunità Alto Garda e Ledro e sindaco di Nago Torbole Gianni Morandi, ha effettuato sopralluoghi al parco della Rocca di Riva del Garda, dove uno dei maestosi alberi è stato completamente sradicato e altri danneggiati, e alle scuole medie di Prabi ad Arco, scoperchiate dal vento fortissimo.

Al presidente e ai tecnici provinciali durante il sopralluogo sono stati illustrati i danni che il maltempo ha causato nel Basso Sarca in particolare il 13 luglio, dai parchi giochi di Riva del Garda, agli alberi del lungolago, fino alla zona del parco Pavese e del circolo surf a Torbole; alberi caduti anche ad Arco, danni ad alcuni edifici e attività produttive, nonché all’agricoltura; fortunatamente non vi sono stati incidenti gravi alle persone, ma solo due feriti lievi a Riva.

Con il dispositivo assunto oggi si consentirà di mettere in campo le risorse sia per le amministrazioni che per i privati colpiti dal maltempo. I criteri e le modalità di accesso ai contributi e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati saranno definiti con successivo provvedimento.