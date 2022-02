PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * LUPO: « INVESTITO E UCCISO QUESTA MATTINA DAL TRENO TRENTO-MALÈ, ALL’ALTEZZA DELLA FRAZIONE PIANO DI COMMEZZADURA »

16.54 - lunedì 21 febbraio 2022

Lupo investito dal treno in val di Sole. Un lupo maschio è stato investito e ucciso dal treno della Trento-Malè questa mattina attorno alle 10 all’altezza della frazione Piano di Commezzadura.

Gli agenti del corpo forestale hanno provveduto a recuperare la carcassa e consegnarla al veterinario per gli accertamenti del caso.

Da quanto ricostruito il lupo si spostava verso monte in direzione del versante della valle in Destra Noce. Con tutta probabilità fa parte del branco che gravita perlopiù in questa zona del Trentino.