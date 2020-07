PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ” LOCANDA DAL BARBA “: « LA GIUNTA IN VISITA ALLA COOPERATIVA CHE SI OCCUPA DI INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI CON DISTURBI DI NEUROSVILUPPO »

La Locanda Dal Barba è una realtà della Vallagarina che tanti conoscono. Ha fatto dell’inclusione sociale il proprio distinguo: in questo ristorante infatti si punta all’inclusione economica e sociale di giovani con disturbi del neurosviluppo e di persone vulnerabili che hanno bisogno di ritrovare una propria dimensione lavorativa. Oggi il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Stefania Segnana, conclusa la visita agli ospedali di Rovereto e Arco, hanno incontrato qui gli altri colleghi di giunta, e in particolare il vicepresidente Mario Tonina e gli assessori Giulia Zanotelli e Achille Spinelli, per approfondire la conoscenza di questa realtà. Il presidente della cooperativa Alessandro Pontara ha illustrato alla Giunta i progetti avviati, in uno scambio di idee e confronto aperto.

La locanda è gestita dalla cooperativa sociale Dal Barba: al ristorante lavorano una decina di ragazzi grazie a percorsi di formazione/lavoro formulati con il concorso dei Servizi sociali, dell’Agenzia del Lavoro, della rete di organizzazioni di Terzo Settore del territorio e delle famiglie. I ragazzi possono così sviluppare abilità e di apprendere competenze specifiche nel settore della ristorazione, oltre a consolidare la propria autostima ed indipendenza anche economica.

Nel corso della visita alla struttura, da parte dell’assessore Segnana è arrivato tutto il sostegno a questa realtà importante: “E’ sempre un piacere venire in questa Locanda, perché questo ambiente familiare e accogliente è anche un esempio di inclusione straordinario, che arricchisce e fa crescere i ragazzi qui occupati”.