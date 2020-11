PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * LIBRI: « LE BUONE PRATICHE DELLA CONSERVAZIONE, IL 12 NOVEMBRE ALLE 17.00 APPUNTAMENTO ON LINE »

Le buone pratiche della conservazione: il webinar.Il 12 novembre alle 17 appuntamento on line promosso dall’Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale.

“Le buone pratiche della conservazione. Quando la manutenzione in biblioteca è anche opportunità di lavoro” è il prossimo webinar proposto dall’Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale in programma giovedì 12 novembre alle 17. Interverrà Antonella Conte, della Soprintendenza provinciale per i beni culturali.

La conservazione dei beni librari è garantita soprattutto mediante l’adozione di buone pratiche, che consistono principalmente nella regolare manutenzione sia del luogo di conservazione sia dei materiali in esso custoditi.

Il laboratorio di restauro dell’Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale si avvale anche di personale addestrato a tale scopo, che è inserito all’interno delle biblioteche di conservazione dislocate sul territorio trentino. Nell’incontro si illustreranno le esperienze maturate negli anni, i progetti realizzati, l’approccio di metodo utilizzato e i risultati raggiunti.

