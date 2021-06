PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * LEVICO TERME – APPUNTAMENTI CULTURALI: « OGGI MARTEDÌ 29 GIUGNO IL DUO PRISCILLA RIBAS E PAULO ZANNOL PRESENTANO ” SAMBA E AMOR ” »

Levico, al parco delle Terme musica e teatro oggi e il 1° luglio. Via agli appuntamenti culturali nel parco delle terme di Levico. La stagione estiva si apre ufficialmente oggi martedì 29 giugno alle 21 con la musica brasiliana del Duo Priscilla Ribas e Paulo Zannol e continua giovedì 1 luglio sempre alle 21 con “L’assenza: spettacolo di teatro e musica”. Gli spettacoli si inseriscono nell’ambito di Vivere il Parco, iniziativa realizzata dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

Gli spettacoli sono gratuiti e si terranno all’aperto presso l’installazione Sequoia all’entrata principale del parco e in caso di maltempo al coperto, entrata Piazza Garollo, con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

Oggi martedì 29 giugno il Duo Priscilla Ribas e Paulo Zannol presentano “Samba e Amor”, un concerto dedicato al compositore brasiliano Chico Buarque. Nelle sue composizioni temi come l’amore e la nostalgia, il carnevale e i suoi costumi, la vita ordinaria e la resistenza alla dittatura si intrecciano a raccontare un pezzo di storia brasiliana.

Chico Buarque de Hollanda è uno dei più grandi rappresentanti della cultura brasiliana, ha scritto brani anche per il teatro e il cinema. Chico è vissuto in Italia da bambino e poi è tornato a 25 anni, quando si è auto esiliato per sfuggire alla dittatura militare che imperava in Brasile. In questo periodo italiano nascono le versioni di Bardotti per tanti dei suoi brani e le collaborazioni con grandi artisti come Mina, Morricone, Jannacci, Mia Martini, Loredana Bertè, Ornella Vanoni tra altri. Priscilla T. Ribas incanta con la sua voce ed è accompagnata da Paulo Zannol alla chitarra.

Giovedì 1 luglio sarà la volta dello spettacolo di teatro e musica “L’assenza”, una serie di racconti originali scritti e recitati da Carlo La Manna e Alessio Kogoj ed accompagnati dalla musica originale interpretata dall’ArStudium Quartett. Le storie proposte sono state scritte durante il lockdown e sono cariche di ricordi, di visi di persone, di cose sentite e reinterpretate, di dettagli curiosi. Nel periodo di chiusura e distanza sono state narrate al telefono in Italia ed in Europa riscuotendo un successo inaspettato. Sono quindi state raccolte ed accostate alla musica creando questo spettacolo suggestivo e introspettivo.

I musicisti sono Stefano Bellini, primo violino, Piercarlo Torri, secondo violino, Laura Iepsen alla viola e Dora Cainelli al viloncello.

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento – Tel. 0461 495788 (Parco di Levico) 0461 496123 (segreteria). E-mail: [email protected]