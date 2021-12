PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “LABORATORIO ALPINO E DELLE DOLOMITI-BENE UNESCO”: « VIA LIBERA AL RINNOVO CON LA SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI »

22:22 - 23/12/2021

Convenzione Provincia-SAT per lo svolgimento delle attività del “Laboratorio alpino e delle Dolomiti-Bene UNESCO”. Decisione della Giunta su proposta del vicepresidente Mario Tonina.

Via libera al rinnovo dello schema di Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Società degli Alpinisti tridentini-SAT per lo svolgimento delle attività del “Laboratorio alpino e delle Dolomiti-Bene UNESCO”, ospitato presso la “Casa della SAT”, per gli anni 2022-2023. La decisione è stata assunta oggi dalla Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore all’urbanistica e ambiente Mario Tonina, e comporta un impegno di spesa di euro 20.000,00.

La costituzione di un Fondo librario e documentale dedicato esclusivamente alle Dolomiti–Bene UNESCO, all’interno della Biblioteca della Montagna-SAT di Trento, in via Manci 57, oltre ad arricchire di contenuti il patrimonio librario della Biblioteca, già di per sé eccezionale, ha consentito di dare visibilità al tema delle Dolomiti quale Patrimonio dell’Umanità, garantendo la circolazione delle informazioni in modo sinergico e la conservazione in un unico corpus del materiale librario e documentale prodotto recentemente ed avente a precipuo oggetto le Dolomiti–Bene UNESCO.

Considerata la buona riuscita delle azioni intraprese fino ad oggi e dei progetti finora realizzati, la Provincia ha inteso rinnovare la Convenzione con la SAT già in vigore, in scadenza a fine 2021.

In particolare, le attività da realizzare congiuntamente hanno tre obiettivi:

– sostenere la diffusione dei valori intrinseci al riconoscimento delle Dolomiti-Bene UNESCO,

stimolando la partecipazione attiva nell’ambito di un luogo liberamente e facilmente accessibile, il “Laboratorio Alpino e delle Dolomiti Bene UNESCO”, presso la Biblioteca della Montagna-SAT di Trento;

– promuovere e coordinare una serie di attività ed iniziative culturali finalizzate alla diffusione dei valori sottesi al riconoscimento delle Dolomiti Bene UNESCO e al patrimonio alpino, in coordinamento con la Fondazione;

– valorizzare il “Fondo librario e documentale dedicato alle Dolomiti bene-UNESCO”.

La SAT individuerà assieme al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette le tematiche generali per indirizzare l’attività del periodo 2022-2023, in raccordo con le iniziative della Fondazione “Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO” e le relative esigenze di approfondimento.

La Biblioteca della Montagna-SAT

Inaugurata nel 1991 sulla base della storica biblioteca del sodalizio attiva fin dal 1880, la Biblioteca è aperta e accessibile a tutti, al secondo piano della Casa della SAT, in via Manci a Trento.

È una delle cinque principali strutture europee di questo genere vocate alla montagna, in Italia paragonabile solo alla Biblioteca nazionale del CAI a Torino, ed è stata indicata dalla Provincia autonoma di Trento quale depositaria della documentazione sulle Dolomiti-bene UNESCO. È inserita nel circuito del Sistema Bibliotecario Trentino e contribuisce al Catalogo Bibliografico Trentino, consultabile online.

È legata al Trento Film Festival da una convenzione che assicura il deposito di tutti libri esposti nell’annuale rassegna internazionale Montagnalibri. Conserva anche tutti i libri presentati al Premio ITAS di letteratura di montagna. Possiede un patrimonio documentario eccezionale: monografie, periodici, carte topografiche, dischi a 78, 33 e 45 giri, audiocassette, cd, nastri magnetici, vhs, dvd, pellicole di vario formato, risorse elettroniche, tesi di laurea, calendari, manifesti e documenti di musica a stampa.

Un patrimonio culturale, quello conservato nella Biblioteca, definito dallo scrittore Mario Rigoni Stern «il rifugio più bello e duraturo realizzato dalla SAT».