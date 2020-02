PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * LA GIUNTA A PRANZO IN MENSA: « NESSUN PROBLEMA A FREQUENTARE LUOGHI PUBBLICI »

La Giunta a pranzo oggi in mensa: “Nessun problema a frequentare luoghi pubblici”. Ha scelto una mensa molto popolare anche fra i dipendenti della Provincia oggi la Giunta provinciale, per la sua “pausa-pranzo” delle 13. Una scelta non casuale, naturalmente. Il messaggio, in questi giorni di apprensione causata dalla diffusione del virus Covid-19, altrimenti detto Coronavirus, è chiaro, e lo sintetizza il governatore del Trentino: “Frequentare luoghi pubblici come mense o ristoranti non è pericoloso.

L’importante è osservare le regole precauzionali che ormai la maggior parte dei cittadini conosce, e che si rifanno ai protocolli dell’Organizzazione mondiale della sanità. I trentini fino ad oggi si sono comportati bene: nelle strade, nei luoghi di lavoro, nei locali, negli uffici pubblici o dove si fa sport non si respira un’aria di paura. Continuiamo così, coniugando la doverosa prevenzione alla vita lavorativa e sociale”.